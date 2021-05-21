Если в магазине вы обнаружили, что цвета стильной одежды вам категорически не нравятся и не идут, стоит просто не покупать эту одежду. Тем более, что всегда можно выбрать базовый серый — он идет почти всем, а также будет на пике популярности этим летом и вообще круглый год. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова. Не носите несоответствующие цвета! Особенно — в портретной зоне. Носите серый. Он снова приобретает актуальность. Не менее базовый, максимально удобен в комбинаторике. Правильный оттенок серого проще подобрать девушкам холодных цветных типов внешности. А девушкам теплых цветотипов можно подобрать теплый серый оттенок. Как носить: эффектные цветовые сочетания с серым. Серый отлично сочетается с белым и выглядит красиво на загорелой коже. Выбирайте черные аксессуары, Обувь и сумки — такое сочетание выглядит ярко. Вариант на август-сентябрь — когда станет прохладно. Серый отлично смотрится с красным и его оттенками. Серый и синий вставки — еще один отличный вариант. Также присмотритесь к сочетанию серого с цветом металлик. Триумфальное возвращение: стилист рассказала, какие балетки выбрать на лето 2021 Вариант, чтобы не скучать!

Как носить серый цвет (фото: instagram.com/tatvolkova) Читайте, какую обувь выбрать на лето, чтобы оставаться в тренде.