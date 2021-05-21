Украинский журналист Владислав Есипенко, который сейчас находится симферопольском СИЗО (ранее находился в Бахчисарае) рассказал о пытках Федеральной службы безопасности РФ.

Письмо Есипенко удалось передать «Крым. Реалии«.

Владислав Есипенко был задержан на следующий день после того, как снимал акцию возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко. 10 марта он ехал с Южного берега в Симферополь, и после села Перевального его остановил сотрудник ГАИ/ГИБДД. Далее подъехали сотрудники ФСБ, положили на землю. Потом силовики начали обыскивать авто, в ходе него нашли гранату (подбросили сотрудники ФСБ).

«Меня посадили в бус, надели черные очки и наушники (ничего не вижу, ничего не слышу). В полной неизвестности ехали примерно час. В какой-то момент удалось приподнять очки, и я увидел дорожный знак: «Севастополь – 46 км». Через минут десять остановились. Понял, что приехали в Бахчисарай. Завели в подвал здания и молча начали раздевать.

Сопротивлялся. Но поскольку их было четверо, а я в наручниках, не помогло. Повалили на пол, надели на уши провода с петлями и включили ток. Боль была невыносимой. На мои крики никто не обращал внимания. Ребята работали слаженно и без эмоций.

В паузах между пытками задавали вопросы: «Цель приезда в Крым», «Мы знаем, что ты журналист, но расскажи нам о заданиях от спецслужб Украины», «Когда ты был завербован?», «Что и где снимал в Крыму?», «Что ты знаешь о полковнике Кравчуке?» Также говорили, что у меня есть опыт ухода от слежки, поскольку я часто ускорялся и тормозил во время езды на авто. То есть «умением уходить от слежки» намекали на мою шпионскую сущность.

– Я ездил по навигации! – отвечаю. – И, естественно, ускорялся и притормаживал, когда видел по навигации радар.

Если ответ на какой-то из вопросов их не устраивал, опять надевали провода и пускали ток. В какой-то момент я понял, что боль можно перетерпеть, а поскольку мои крики стали слабее, эфэсбэшники, видимо, профессионалы, оценив обстановку, увеличили силу тока, и боль стала опять невыносимой (….)

Язык потрескался и начал кровить. Может, из-за разрядов тока, а может, из-за того, что во время криков я его сильно прикусывал. Когда начал выплевывать кровь, сотрудники ФСБ «заботливо» принесли воды и даже сводили в туалет.

Один из «добрых» эфэсбэшников, спросив, сколько я зарабатываю на своих сюжетах, сказал, что «в России тебе платили бы в 10 раз больше». Далее «добрый» сказал, что я с ними «не совсем искренен», и поэтому нужно принять стойку «упор лежа» и отжиматься, а если устану и остановлюсь, то меня будут избивать ногами. Устал я достаточно быстро. Получил удары по корпусу и в пах (….)

Через некоторое время в подвал спустилась женщина (видимо, тоже сотрудник ФСБ) и, надев датчики мне на пальцы, начала проверять на детекторе лжи. Мне опять задавали одни и те же вопросы. После полиграфа в подвале я подписывал какие-то бумаги, на камеру говорил, что «шпион» и что выполнял задания СБУ», — говорится в письме.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество признать геноцидом советскую депортацию крымских татар в 1944 году.

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате законопроект H.R.922 — акт запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.