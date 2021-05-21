22 мая – День святого Николая Чудотворца.

В народе этот день называли Николаем весенним, теплым. С этой даты наступало настоящее тепло и рост трав.

Наши предки считали, что от Николая может быть еще 12 морозных рассветов, которые могут растянуться вплоть до Семенова дня (14 сентября).

С Николая начинает хорошо расти трава. В былые времена уважительно относились к земле, готовой к росту трав. Поэтому по ней запрещалось бить палкой.

Настоящей благодатью считался дождь, начавшийся в этот день.

Если в день Николая теплого дождь, то, считали, лето не будет засушливое и хлеба уродится много.

Если в этот день не было дождя, читали молитву, прося его смилостивиться и подарить долгожданную влагу.

22 мая заканчивали сажать картошку, которую ценили не меньше хлеба. Крестьяне в этот день возле дома выкладывали кресты из веточек или щепок, окуривали крыльцо ветками ольхи, чтобы защитить жилище и его обитателей от змей.

В религиозном сознании Николай Угодник является покровителем моряков, рыбаков и всех людей, которые плывут по океанах, морях, реках и озерах. Молятся святителю Николаю о благополучном замужестве дочерей.

Николай также спасал от бед детей, помогал молодым парам и предотвращал пожары на полях. Ему 22 мая молились и о здоровье лошадей и защите от воров.

Обязательно пытались 22 мая накормить обездоленных людей, иначе в течение года придется голодать.

Не купались в реке до 22 мая, поскольку это считалось большим грехом. Кроме того, вода еще недостаточно сильно прогревалась.

Народные приметы на 22 мая

Дождь на Николая весеннего – к хорошему урожаю.

Если на Николая лягушка заквакала, то овес будет хорош.

До святого Николая не стригли овец, не сеяли гречку, не купались в водоемах.

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