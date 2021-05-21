22 мая отмечается как день перенесения мощей святого Николая Чудотворца в народе этот день называют День святого Николая Чудотворца, или день Летнего Николая. Для украинцев Николай Чудотворец всегда был наиболее уважаемым и известным святым. Его считают защитником для детей, особенно сирот.
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить именинников этого дня — Никол с праздником стихотворными поздравлениями и открытками к празднику.
Святой Николай в дом заходит
С собой друзей он приводит:
Здоровья, счастья и любви,
Чтобы в семье были здоровы!
Желаю в этот великий праздник,
Чтобы радостей было много.
Чтобы мечты ваши все сбылись
И только лучше приключилось!
* * *
По жизни так царей крестили
И преданность, любовь дарили.
И видимо обычай сохранился,
Ты тоже ведь царем родился:
Тебя так любит окружение,
Все уважают твое мнение.
На все, пожалуй, твоя воля
Прими же поздравления, Коля!
* * *
Николай, тебе сегодня
Поздравления мои.
Пожелаю тебе много
И удачи, и любви.
Дружбы искренней и верной,
И душевной красоты.
В именины, это верно,
Все сбываются мечты!
***
С Днем святого Николая
Ты вітаннячка принимай.
Пусть Отец дарит счастье
Так, чтобы лилось через край.
Пусть принесет еще и здоровье,
Удачи, добра, тепла.
Чтобы твоя прекрасная судьба
Каждые день и миг была.
Напомним, 21 мая православная церковь отмечала День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.