22 мая отмечается как день перенесения мощей святого Николая Чудотворца в народе этот день называют День святого Николая Чудотворца, или день Летнего Николая. Для украинцев Николай Чудотворец всегда был наиболее уважаемым и известным святым. Его считают защитником для детей, особенно сирот.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить именинников этого дня — Никол с праздником стихотворными поздравлениями и открытками к празднику.

Святой Николай в дом заходит

С собой друзей он приводит:

Здоровья, счастья и любви,

Чтобы в семье были здоровы!

Желаю в этот великий праздник,

Чтобы радостей было много.

Чтобы мечты ваши все сбылись

И только лучше приключилось!

* * *

По жизни так царей крестили

И преданность, любовь дарили.

И видимо обычай сохранился,

Ты тоже ведь царем родился:

Тебя так любит окружение,

Все уважают твое мнение.

На все, пожалуй, твоя воля

Прими же поздравления, Коля!

* * *

Николай, тебе сегодня

Поздравления мои.

Пожелаю тебе много

И удачи, и любви.

Дружбы искренней и верной,

И душевной красоты.

В именины, это верно,

Все сбываются мечты!

***

С Днем святого Николая

Ты вітаннячка принимай.

Пусть Отец дарит счастье

Так, чтобы лилось через край.

Пусть принесет еще и здоровье,

Удачи, добра, тепла.

Чтобы твоя прекрасная судьба

Каждые день и миг была.

Напомним, 21 мая православная церковь отмечала День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.