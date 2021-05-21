Специалисты рассказали про продукты, которые нельзя употреблять на завтрак во время похудения. Они вместо помощи в борьбе с лишними килограммами тормозят весь процесс, а в худших случаях стимулируют набирание веса.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Не является секретом, что завтрак чрезвычайно важный. Он обеспечивает организм энергией на большую часть дня, не дает усталости захватить ва врасплох, а если вы худеете то без него не обойтись.

При этом, нельзя есть на завтрак все без разбора. Рацион должен быть досконально продуманным и в него не должны попадать продукты, которые не вредят.

Также, не стоит доверять рекламе, ведь большинство из рекламируемых продуктов диетическими не являются. Об говорит диетолог Светлана Конакова.

Специалист назвала перечень продуктов, которые считаются диетическими, однако, на самом деле, таковыми не являются.

Пакетированные соки.

Соки в пакетах являються калорийной бомбой. Они обеспечат вас не витаминами, а калориями на целый день, ведь изготовлены такие соки из крахмала, сахара и пюре.

Каши быстрого приготовления.

Это быстрые калории, которые не несут никакой пользы с высоким содержанием сахара.

Мюсли.

Это также крахмал в виде синтетических элементов с цукатами и сахаром.

Йогурты с наполнителями.

состав данного продукта довольно вреденый, ведь он содержит кроме сахара ароматизаторы, жиры, красители. Вряд ли такой йогурт будет полезным.

Глазированные сырки.

Данный продукт производится аж ни как не из творога. Здесь присутствуют сахар, жиры, красители, усилители вкуса. Поэтому его вместе с другими сладостями следует исключить из вашего рациона.

Чипсы, шоколадные пасты, фаст-фуд.Комментарии здесь излишни, их вред чрезвычайно велик.

Так что не всегда разрекламированные нам продукты являются полезными. Наоборот они несут угрозу не только фигуре, но и всему организму в целом.

Напомним, диетологи назвали стакан малины или клубники лучшим завтраком для похудения.