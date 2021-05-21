Жительница Харькова оскорбила людей, которые принимали участие в местном параде вышиванок, назвав их парадом быдла.

Соответствующий ролик появился накануне в сети.

К паре девушек подошел парень с микрофоном и задал несколько вопросов. Оказалось, что девушка считает, что в параде принимают участие необразованные люди, которым нечего делать. По ее мнению, «вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, они ходят и занимаются х*ней».

В ответ на это парень уточнил: «Так вы считаете этот парад – парадом быдла?». Девушка согласилась: «Частично – да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать».

Напомним, ежегодно в третий четверг мая весь мир отмечает День вышиванки. В этом году это было 20 мая. Праздник не имеет религиозного или государственного характера, а призван сохранить исконные украинские народные традиции носить этническую вышитую одежду.