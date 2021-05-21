Погода в Украине 22 мая будет преимущественно прохладной местами дожди.

Своим прогнозом поделились в Украинском гидрометеорологическом центре, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Погода не будет благосклонной к жителям центра, севера и местами востока — в этих регионах ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 10-15 градусов. На юге до 18 градусов.

«Ночью 22 мая в западных областях везде, 23 мая по всей стране, а 24 мая на Левобережье местами на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-3 ° (I уровень опасности, желтый)», — предупредили синоптики.

Холодный прогноз на 22 мая давала также синоптик Наталка Диденко. По ее словам, 22 мая — в день перезахоронения Тараса Шевченко в Каневе, погода не порадует украинцев теплом. Ночью будет всего 2-8 градусов, на западе и в центре возможны даже заморозки. Днем воздух прогреется только до 10-15 градусов. При этом прогнозируется ветер с севера, некомфортный и порывистый.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида уверен, что погода в Украине летом 2020 года будет очень жаркой.