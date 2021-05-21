В 2 часа ночи 21 мая начало действовать перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.

Как известно, движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира (Египет).

Постановление о прекращении огня израильские чиновники одобрили после предложения премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. При этом в Палестине заявили, что одного прекращения огня недостаточно, чтобы разрешить конфликт с Израилем. Напомним, ХАМАС требовал, чтобы Израиль вывел своих силовиков из мечети аль-Акса, и разрешил свободный доступ к ней. Также ХАМАС требовал прекратить выселение жителей района Шейх-Джаррах.

«Бойня, агрессия, нападения прекратятся. Это хорошо, что палестинский народ, а это более двух миллионов человек, сможет заснуть, зная, что завтрашний день будет светлее. Но этого недостаточно, этого совершенно недостаточно», – заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики, передает Voice of America.

По его словам, проблемы, которые привели к эскалации конфликта, остались не решенными.

После оглашения перемирия в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать. Также праздновали арабы – граждане Израиля.Как отреагировал запад

Президент США Джо Байден пообещал помочь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) с перехватчиками ракет для системы «Железный купол», а также помочь восстановить сектор Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: «Я благодарю Египет и Катар за усилия, предпринятые в тесной координации с ООН с тем, чтобы помочь восстановить спокойствие в Газе и Израиле. Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня».

https://www.youtube.com/watch?v=tE_VkL1mdgI&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=GzMfjjojpQM&t=4s

Напомним, Египет и ранее предлагал заключить перемирие, но отказывался именно ХАМАС.

Как сообщалось ранее, в ночь на 20 мая Армия обороны Израиля атаковала несколько целей в секторе Газа, среди них – дом экс-министра юстиции и склад оружия, который был расположен в нем. Также ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе.