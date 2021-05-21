Суд канадской провинции Онтарио признал катастрофу самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране умышленным терактом. Такое решение суд принял, слушая дело о гражданском иске от четырех семей погибших пассажиров.

Об этом пишет Global News.

Судья Эдвард Белобаба опирался на данные двух экспертов, один из которых заявил, что иранское вооруженное формирование Корпус стражей исламской революции «знало, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и преднамеренно сбило его с намерением уничтожить».

Это решение суда фактически позволило семьям в Канаде требовать компенсации от Ирана.

Фигурантами в деле выступают: Корпус стражей исламской революции , Иран (его Вооруженные Силы), верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Напомним, 8 января 2020 года самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса «земля-воздух» вблизи Тегерана. В результате погибли 176 человек. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Версия о том, что самолет был сбит, появилась практически в тот же день после катастрофы. Ракеты были выпущены с зенитного ракетного комплекса «Тор», который был разработан в СССР, а позже модернизирован в РФ.

22 декабря Иран официально заявил, что украинский самолет «Международных авиалиний Украины» был поражен зенитной ракетой по причине человеческой ошибки.