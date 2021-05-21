Сертификаты о вакцинации от COVID-19 украинцам начнут выдавать в конце июня.

Об этом Радио Свобода сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель.

По ее словам, документы позволят украинцам без проблем посещать страны Евросоюза.

«Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость — это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был общий процесс», — пояснила Стефанишина.

Сертификаты о вакцинации будут в двух видах — цифровом и бумажном.

Как сообщалось ранее, глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге не советует возобновлять международные поездки, несмотря на сокращение числа случаев COVID-19 и смертей от этой болезни.

Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранным туристам.