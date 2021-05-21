Министерство здравоохранения Украины распределило областями еще 500 000 доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac, которые прибыли еще 30 апреля. Партия прошла лабораторный контроль. Об этом Минздрав сообщил на странице в Facebook. Развозить эти дозы вакцины областями Украины начнут уже в понедельник, 24 мая. Дозы вакцины из этой партии используют для прививки: военнослужащих ВСУ; полицейских и нацгвардийцив; сотрудников Государственной миграционной службы; военнослужащих Госспецсвязи; сотрудников прокуратуры; членов официальных делегаций на зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх и Дефлимпийских играх; работников санаторно-курортных учреждений; жителей оккупированных территорий Украины. Сейчас лабораторный контроль проходят еще 500 000 доз вакцины Sinovac, которые прибыли в Украину 9 мая. Что нужно знать о вакцине CoronaVac CoronaVac — это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, "убитый" вирус. Организм человека реагирует на него и вырабатывает иммунитет к COVID-19. Для полной иммунизации нужно получить 2 дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Напомним, вакциной CoronaVac в Украине также прививают педагогов, привлеченных к проведению ВНО-2021. Недавно этих педагогов начали прививать второй дозой. Добавим, в начале мая Евросоюз начал осмотр вакцины Sinovac, чтобы определить ее безопасность и эффективность для дальнейшей регистрации.