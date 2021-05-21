Пока президент Владимир Зеленский обещает провести пенсионную реформу и ввести дополнительные выплаты, пенсии украинцев остаются самыми ничтожными в Европе. По данным Пенсионного фонда, из 11 млн пенсионеров 58% (6,4 млн чел.) получают менее 3500 грн, в том числе 16% (1,77 млн чел.) – менее 2000 грн.

Власти не первый раз обещают украинцам ввести систему обязательных накопительных пенсий. В Раду подан новый законопроект (№2683-3), по которому копить деньги на личных счетах нынешние трудоспособные граждане начнут с 2023 года. Если закон примут в ближайший месяц-два – 1,5 года отводится на подготовку.

О том, что что ждет пенсионеров 2030-2050 годов, говорится в материале «Сегодня».

Как известно, население Украины стремительно стареет — нынешняя солидарная пенсионная система, в которую работник платит пенсионные взносы, а, выйдя на пенсию, будет получать оттуда пенсию, через 20-30 лет сможет обеспечить нынешних 30-40-летних в лучшем случае минимальной пенсией. Условно это будет 64 доллара (сейчас 1769 грн).

Государство вынуждено обязать каждого работающего копить на старость в специальных пенсионных фондах. Часть денег туда ежемесячно будет отчислять работодатель, часть – работник из своей зарплаты. Эти фонды будут инвестировать взносы пенсионеров, приумножая их, чтобы, например, через 40 лет нынешний 20-летний смог получить намного больше, чем минимум. Накопления каждого подлежат учету на индивидуальном пенсионном счете и могут быть унаследованы. В течение всего периода накопления взносы будут индексироваться за счет доходов от инвестиций в экономику Украины.

Экс-замглавы Пенсфонда, ныне независимый пенсионный эксперт Виктор Колбун говорит, что новый законопроект мало чем отличается от предыдущих. Также предусмотрено совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Прежде было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физлиц (с 18% до 16%). Также убрали возрастной ценз о том, что в обязательном пенсстраховании могут участвовать только люди моложе 35 лет. Ранее такая норма мотивировалась тем, что более старшие не успеют накопить себе на хорошую пенсию. Некоторые непринятые законопроекты предлагали тем, кому 35+, участвовать в обязательном пенсстраховании добровольно.

«Такая норма – дискриминационная, например, одному 34 года и 11 месяцев – он участвует, другому 35 лет и 1 месяц – он не участвует, поэтому ее убрали, – говорит Виктор Колбун. – Права должны быть равными, даже, условно говоря, 59-летний сможет накопить себе хотя бы дополнительные 10 гривен к пенсии».

Но главным камнем преткновения до сих пор является вопрос: кто будет распоряжаться накопленным взносами, а это в будущем триллионы гривен. В одних законопроектах предлагалось создать отдельный государственный фонд – некий «Пенсфонд-2», в других – привлечь самые крупные и надежные НПФ, в третьих – допустить к «пенсионному пирогу» все частные НПФ. Депутаты не пришли к единому мнению, поэтому запланированный в 2017 году 2019 год запуска накопительных пенсий перенесли сперва на 2020-й год, затем на 2021-й… Теперь уже на 2023-й.

Мнения экспертов по поводу закона диаметрально противоположны.

Виктор Колбун отметил, что законопроект предлагает компромиссный вариант: на рынке будут работать и госструктура, и НПФ, но не все, а только «авторизованные». Колбун жестко против авторизации, по его мнению, равные права должны быть у всех НПФ, кому государство выдало лицензию на право деятельности:

«Есть много небольших, но успешных НПФ, которые окажутся «вне игры». А ее правила будет диктовать государственный монстр, ведь туда зачислят всех, кто не определится с выбором фонда».

Также эксперт опасается, что госструктура будет работать неэффективно, возможна коррупционная составляющая, в итоге будущие пенсионеры накопят намного меньше, чем могли бы.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, наоборот, поддерживает идею создания госструктуры.

«Обязательные взносы – это налоги, ими должно распоряжаться государство, а не частная структура, оно же должно нести ответственность перед будущими пенсионерами, – говорит Олег Пендзин. – Если НПФ обанкротится – кто компенсирует пенсионерам их потери? Это для людей огромные деньги, которые они десятилетиями будут копить на старость. В НПФ возможно только добровольное, а не обязательное участие».

Молодым украинцам эксперты советуют не надеяться на государство, а уже сейчас копить себе на старость. Кто мешает каждому ежемесячно класть в банк 4% от своей зарплаты, столько же, сколько они отчисляли бы в пенсфонд? Даже при минимальной зарплате – это 240 гривен в месяц (два обеда в фастфуде), которые через 40 лет превратятся в миллион гривен.

Напомним, накануне министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 июля украинцам, которые вышли на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен.

Как сообщалось ранее, украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты и постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тысяч гривен сейчас можно получать около 2,87 тысяч гривен, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тысяч гривен.