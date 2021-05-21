В списке Украины на обмен пленных с ОРДЛО находятся 285 украинцев — они находятся на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщила в эфире «Громадське. Радио» омбудсмен Людмила Денисова, для их возвращения могут применить принцип «всех на всех».

При этом известно, что боевики в своем списке указали 90 человек. Из них Украина подтвердила лишь 15:

«В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан с мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен «всех на всех», это означает всех установленных на всех установленных».

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отмечал, что Украина просит в рамках обмена пленными вернуть около 100 человек.

Украинский журналист Владислав Есипенко, который сейчас находится симферопольском СИЗО (ранее находился в Бахчисарае) рассказал о пытках Федеральной службы безопасности РФ.