Ученые США и Малайзии выявили ранее неизвестный коронавирус. Вероятно, он передается от собак к человеку, но при этом ждать новую пандемию не стоит.

Об этом сообщает The Hill.

В 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.

Коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей, сейчас неизвестно, может ли вирус передаваться от человека к человеку.

«Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», — заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо.

У собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель заявила, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 украинцам начнут выдавать в конце июня.

Как сообщалось ранее, глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге не советует возобновлять международные поездки, несмотря на сокращение числа случаев COVID-19 и смертей от этой болезни.

Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранным туристам.