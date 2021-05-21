Украина в ближайшее время начнет вакцинировать от COVID жителей оккупированных территорий. Приоритет будет даваться лицам старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Telegram. Сообщается, что партия вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech с 500 000 доз, которая прибыла в конце апреля, прошла лабораторный контроль. Эти вакцины начнут развозиться по регионам уже 24 мая. Также сообщается, что по решению оперативного штаба, эта партия пойдет на прививки, в том числе, для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Приоритетно хотят вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыму старше 65 лет. Вакцинация будет проходить в пунктах на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Напомним, ранее сообщалось, что для жителей оккупированных районов Донбасса могут организовать места вакцинации от коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Отметим, ранее стало известно, что Украина пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска.