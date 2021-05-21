Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на выходные в Украине.

По ее словам, суббота будет солнечной, а в воскресенье снова местами пройдут дожди.

В субботу воздух прогреется до 20-24 градусов, в западных областях 17-22 градуса. В воскресенье на юго-востоке Украины 23-26 градусов.

В воскресенье, 23 мая, атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди в западные области Украины, на север и в центр (кроме Днепропетровской области). На юге и востоке будет сухая и солнечная погода.

Температура воздуха останется примерно в субботних пределах.

Завтра в западных областях Украины ожидаются порывы юго-западного ветра, которые могут достигать штормовых порывов, 15-20 метров в секунду.

В Киеве в субботу ожидаются 20-23 градуса. В воскресенье в Киеве появится дождь, возможно, с грозой, дневная температура воздуха составит 18-21 градус.

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