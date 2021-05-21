Расходы на питание занимают 49% в потребительских расходах украинский. Среди продуктов наибольшую долю занимают мясо и мясопродукты, а также хлеб. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2020 Государственной службы статистики. Всего было опрошено 7849 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,10 человек. Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 9390,58 грн в месяц, из них потребительские денежные расходы — 8567,78 грн, непотребительские расходы — 822,80 грн. Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4186,45 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты — 24,6% или 1032 грн в месяц. Существенными являются затраты на хлеб и хлебопродукты — 17,1% или 716 грн. Далее следуют молоко, сыр и яйца — 14,0% или 584 грн в месяц. На подсолнечное масло и жиры украинцы тратят 8,5% или 357 грн (в т.ч. на сало 2,0% — 84 грн). На фрукты идет 6,4% или 268 грн. По овощи, включая картофель, украинцы платят 6,2% или 261 грн. На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия украинцы тратят 6,2% или 258 грн. Питание вне дома шло 2,6% или 109 грн. Как сообщало РБК-Украина, реальные располагаемые доходы украинский в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стало минимальным с 2016 года. Напомним, ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечные потребительские расходы домохозяйств по целям 2020 года. Расходы составили 3079 млрд гривен, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.