В Беларуси задержаны 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди. Об этом пишет российский "Интерфакс". Как сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин, среди задержанных — генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, заместитель главного редактора Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева. "Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT.BY", — пояснил Волошин. Он уточнил, что задержали людей, не связанных с TUT.BY. "Находятся там с мало понятным нам причинам программисты …. директор аффилированной с нами компании Hoster.by", — сообщил соучредитель портала. Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY. Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале. Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины осудило блокировки белорусскими властями оппозиционного ресурса TUT.BY и преследования журналистов.