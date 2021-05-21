В Киеве молодой мужчина из окна высотки устроил стрельбу в сторону воинской части Национальной гвардии Украины, расположенной возле станции метро "Печерская". То, что происходит, снимала на видео девушка, после чего кадры выложили в сеть. Об этом 21 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook. Инцидент произошел сегодня рано утром около половины седьмого. Судя по ролику, стреляли из здания ЖК "Аристократ" на улице Евгения Коновальца, 34. Как видно на кадрах, молодой привел ружье, похожее на оружие мелкого калибра, в сторону в / ч №2260, и выстрелил, очевидно, не целясь. После этого раздался смех девушки-операторкы. Видео с такими "забавами" появилось в Instagram в аккаунте пользователя с ником "15davydova". Через некоторое время, как только инцидент получил огласку, материал удалили, но ролик успел разойтись по просторам интернета. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Видео: в Киеве стреляли в сторону воинской части Национальной гвардии В сети возмущаются из-за инцидента и наглости хулиганов, устроивших такие действия на камеру, вероятно, специально для «популярности». Это не первый раз, когда идиоты делают идиотские поступки, сами это снимают, потом сами же постятся и несут за это ответственность. Возможно, это новый способ стать известным. Но блин, у них вообще с инстинктом самосохранения очень плохо. Скоро копам не нужны будут следователи. Просто будет сайт, на нем преступники будут постить свои преступления, а нейросети будут их идентифицировать и все. Водоворот ** ки. Видно в детстве внимания не хватало, наверное лайков, просмотров захотели … нужно дать возможность таким послужить народу Украины. Там и ума добавят, или отнимут, а родители не виноваты, все мы знаем — от всего не убережет. Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве произошла перестрелка возле супермаркета, в результате чего получил ранения человек, а стрелка уже задержали. Напомним также, что на днях подростки "пошутили" в сети о подготовке стрельбы в школе Киева, поставив тем самым на уши полицию.