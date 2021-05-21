В центре Киева мужчина сорвал флаг Украины с флагштока, расположенного на административном здании Дирекции молодежного павильона «Киевская троянда» Центрального парка культуры и отдыха Киева на улице Михаила Грушевского, и разорвал его.

Подробности сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел 19 мая.

«Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани Государственного Флага Украины и повис на нем, таким образом, что ткань флага претерпела значительные повреждения и была разорвана пополам, а флагшток сломан», — отметили в пресс-службе.

Правоохранителям удалось идентифицировать мужчину. Ему сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Винницкой области полиция начала уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины.

В Днепре на крыше здания охраны автостоянки вывесили флаг с советской символикой и изображением Иосифа Сталина.