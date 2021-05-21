В Верховную Раду внесли проект постановления об осуждении деятельности радикальной исламской организации ХАМАС и признания ее террористической. Документ зарегистрирован под №5530. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Авторы инициативы — более 80 народных депутатов. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения проекта — передано на рассмотрение руководству. Посол Израиля в Украине Йоэль Лион уже отреагировал на этот документ в своем Twitter. "Этот важный проект является еще одним доказательством общих ценностей, которые разделяют Украину, Израиль и западные дипломатии", — написал он. Напомним, ранее Украина отреагировала на договоренность о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Киев надеется, что удастся достичь мира на Ближнем Востоке. Как писало РБК-Украина, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Также сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. При этом он ждет от сторон начала диалога, который позволил бы решить "коренные причины конфликта".