Американский IT-гигант Google представил ключевую версию Android 12, но финальный релиз ожидается только осенью. Китайский марсоход прислал фото поверхности красной планеты, а компания украинского бизнесмена оставит свой след на Луне. Об этом и другом читайте в подборке новостей из мира технологий. Представлен новый Android На этой неделе Google представил ключевую версию новой мобильной ОС Android 12. Считается, что в этот раз компания сделала самый большой редизайн интерфейса. Бета-версия уже доступна для смартфонов Pixel и гаджетов 11 производителей. Android 12 отличается также анимацией, виджетами и измененным экраном блокировки. Виджеты получили новые динамические элементы управления. Это позволяет взаимодействовать с различными элементами без запуска самого приложения. Многие другие элементы стали крупнее и ярче, а анимация — более плавной. Финальная версия Android 12 ожидается в конце августа — начале сентября. Выставка электроники IFA 2021 отменили из-за COVID-19 Ежегодная выставка IFA 2021 не произойдет в этом году в традиционном формате. Причиной стали пандемия и неопределенность в темпах реализации глобальных программ вакцинации. Кроме того, выставочный центр Messe Berlin, где обычно проходит IFA, на сегодня используется как пункт вакцинации и неотложной помощи. Microsoft отменила выход облегченной Windows 10x Американская компания Microsoft подтвердила слухи об отмене выпуска облегченной Windows 10x. Проект официально закрыто, но часть функций ранее анонсированной операционной системы перенесут в актуальных релизов Windows 10. Например, технологию хранилища приложений интегрируют в антивирусный пакет Microsoft Defender. Ожидается появление улучшенных возможностей голосового ввода, а также модернизированной сенсорной клавиатуры с измененным размером клавиш. Маск намекнул на приход Tesla в СНГ и дал прогноз на 50 лет Миллиардер Маск выступил на российском научном марафоне "Новое знание" и намекнул на то, что его компания Tesla вскоре может прийти в страны СНГ такие как Россия и Казахстан. При этом, по его словам, Россия рассматривается для строительства нового завода по выпуску электромобилей. Кроме того, по его словам, через 50 лет скорее всего будут большие изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК. А весь транспорт станет электрическим, кроме ракет и космических кораблей. Новые фото поверхности Марса Китай опубликовал фото, которые сделал его космический зонд "Тяньвень-1" при посадке на Марс. Черно-белое изображение сделано передней камерой марсохода, которая проверяет дорогу перед аппаратом. Цветное-показывает заднюю часть марсохода. Благодаря этим фото можно сделать вывод, что поверхность Марса имеет четкие текстуры и богатую геоморфологической информацию.

#BREAKING #China releases photos from Tianwen-1 Mars probe after landing https://t.co/67VAZxqO9N pic.twitter.com/H67tt8IDeW — CGTN (@CGTNOfficial) May 19, 2021 SpaceX доставит в месяц модуль компании украинского бизнесмена Космическая компания SpaceX доставит в месяц модуль компании Firefly Aerospace, которой владеет украинский бизнесмен Максим Поляков. Запуск состоится в 2023 году в рамках космической программы "Артемида". Модуль под названием Blue Ghost, в свою очередь, доставит в месяц десять полезных грузов NASA для научных исследований. Украина создаст университет новейших технологий Украина на пути к становлению европейским IT-хабом планирует создать общенациональный университет новейших технологий. Он будет следующие направления: информационные технологии кибербезопасность и искусственный интеллект нанотехнологии аэрокосмические технологии новые энергетические технологии биотехнологии и науки о здоровье международные отношения и безопасность Завершить строительство университета планируют к сентябрю 2023, а первые учебные программы должны начаться с 1 октября 2023 года. В первый год намерены набрать около 120 студентов, лучшие из них получат высокие стипендии.