Партия "Батькивщина" на состоявшемся в субботу, 22 мая, на инициативном собрании сформулировала вопрос, который может быть вынесен на всеукраинский референдум о рынке земли. Об этом говорится на сайте политсилы. Как сообщает пресс-служба партии, вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любого, кроме государства Украина?". Формулировка была утверждена членами инициативной группы, организованной фермерскими и сельскохозяйственными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке "Батькивщины". Кроме того, по итогам собрания было отобрано 11000 человек, которые вскоре начнут сбор необходимых для инициирования референдума 3 миллионов подписей. Лидер партии Юлия Тимошенко во время выступления напомнила, что с 1 июля 2021 вступит в силу закон о рынке земли. "То, что мы сейчас с вами делаем, — это дело для Украины, для народа. Это дело, в нашем сердце. Мы с вами защищаем Украину. У многих после некоторых поражений опустились руки, но не у вас. Вы здесь, потому что вы ответственны и потому что вы знаете, что обязательно в каждой стране должна быть команда, способная ее защитить ", — заявила Юлия Тимошенко. Напомним, согласно последним социологическим исследованиям, 77% украинский поддерживают проведение "земельного" референдума, а 75% — планируют принять в нем участие. Как известно, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована, и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях. Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум — "единственным способом защитить землю от распродажи".