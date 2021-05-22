Катя Осадчая сейчас беременна третьим ребенком, однако пока телеведущая продолжает активно работать. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они вели церемонию финала конкурса красоты Миссис Украина 2021, которая состоялась 21 мая. Теледива в своем Instagram показала, который эффектный наряд она выбрала для торжественного момента. Так, Катя появилась в пышном розовом платье с корсетом. Она полностью обнажает плечи знаменитости, а также подчеркивает глубину декольте и ее пышный бюст. Животик же скрытый за пышной оборкой наряд. Волосы Осадчая собрала в пучок и надела изящный металлический обруч, а также массивные серьги. Завершает лук макияж с акцентом на глаза. Ведущая счастливо улыбается на фото с мужем Юрием Горбуновым, который был в классическом черном костюме с бабочкой.

Беременная Катя Осадчая очаровала ярким выходом с Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/kosadcha) "Пятница вместе — на работе, но вместе. А что вы делаете в этот вечер пятницы?» — подписала кадры Екатерина. Поклонники умилились ярким снимкам пары и отметили, что беременность Осадчей к лицу. А вот ее наряд вызвал неоднозначную реакцию в фолловеров — некоторым он не понравился и напомнил штору. Очень красивы!!!! Юбка как бабушкины занавески Екатерина, беременность Вам к лицу, вы такая красивая пара стилистов сегодня 2 с минусом, а так вы супер Вы — классные. Но … наряд не Ваш Новый свет в глазах Наряд кошмар, а пара хорошая Платья — как штора Прекрасные. Вы прекрасно выглядите вместе Шикарные вы просто вау Боже, Катя Малышка, красавица Катя, вам к лицу быть в положении Вы прекрасны Какая красивая пара Напомним, ранее Горбунов растрогал нежностью с Осадчей на яхте во время отдыха в Турции.