Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу. Визит состоится в среду и четверг на фоне перемирия в Газе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, проинформировал о планировании. Официальные лица США, Израиля и Палестины еще не опубликовали полный маршрут Блинкена. Государственный департамент объявил о визите Блинкена в четверг, заявив, что он "обсудит усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев". "По словам источника, поездка Блинкена на Ближний Восток будет включать посещение Египта, выступил посредником в перемирии в Газе между Израилем и возглавляемыми ХАМАС палестинскими боевиками, а также Иордании", — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что госсекретарь США Енитони Блинкен планирует поездку на Ближний Восток. Напомнив, Байден поздравил прекращении огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.