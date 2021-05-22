Гороскоп на конец мая говорит о том, что весна закончится у многих на позитивной ноте. Однако стоит быть внимательнее с финансами, а не пускаться в авантюры и отложить дорогие покупки и капиталовложения на начало июня. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в последнюю неделю весны, с 24 по 30 мая. Об этом сообщает SlovoFraza. Женщина-Овен Неделя стоит провести в размеренном ритме и экономить силы, а также энергию. Не пытайтесь выполнить несколько задач одновременно. Закончить весну получится удачно, но для этого понадобится тщательный план действий. НЕ отклоняйтесь от намеченных целей и не позволяйте себе потакать минутным слабостям и капризам. Исключите конфликты — они будут отнимать энергию и могут привести к большим неприятностям. Женщина-Телец Вас ждут важные изменения на этой неделе и они обязательно ворвутся в вашу жизнь, если вы искренне будете верить в свое благополучное будущее. Начните неделю с позитива — это привлечет удачу и поможет справиться с временными препятствиями на пути к личному счастью. Гоните прочь тоску и сомнения, поскольку они могут отсрочить от желаемых целей. Женщина-Близнецы Сохраните оптимистичный настрой и откажитесь от обманов в любых проявлениях. Играйте по правилам, чтобы не спугнуть удачу и не спровоцировать черную полосу в делах или личной жизни. Нацельтесь к лучшему и это может вам сохранить везения, привлечь нужные события и людей, которые помогут в трудную минуту. Женщина-Рак В конце мая стоит сделать упор на личной жизни и разобраться с проблемами, которые мешают найти любовь или взаимопонимания в семье. Астрологи рекомендуют больше внимания уделять просьбой близких, но при этом не забывать о себе. Измените свой гардероб, поменяйте прическу или цвет волос. Это придаст вам уверенности в себе, которая очень нужна для счастья в личной жизни. Женщина-Лев На этой неделе стоит поберечь свои нервы и не тратить их на общение с токсичными личностями. Появится возможность сделать важный прорыв, но для этого понадобится много энергии. Постарайтесь в ближайшие дни обратить внимание на то, чтобы увеличить запас сил, восстановить энергетический запас и позитивный настрой. Только такие действия помогут приблизиться к намеченным целям. Женщина-Дева В последнюю неделю весны нужно позаботиться о себе. Для этого нужно направить силы на уничтожение блоков, которые мешают развитию. Также это направит на путь освобождения от устаревших целей, идей, планов и от зависимости от мнения окружающих. У вас получится найти новые цели, свой путь, который будет наполнен радостью и предвкушением. Для новых знакомств эта неделя будет удачным. Женщина-Весы Откажитесь от дорогих покупок на этой неделе, иначе лишитесь части своих накоплений на вещи, которые окажутся ненужными. Энергетика звезд и планет на этой неделе может сыграть с вами злую шутку, не доверяйте слухам и домыслам. Прислушайтесь к интуиции, она поможет избежать неприятных ситуаций и встреч с людьми, которые захотят вами манипулировать. Женщина-Скорпион Есть большой риск повторения ошибок прошлого, и это может не лучшим образом отразиться на репутации и отношениях. Астрологи советуют не терять бдительности, чтобы исключить промахи. Также важно будет обращать внимание на знаки Вселенной, чтобы вовремя понять, что выбранный путь — неверный. Будьте осторожны и внимательны в общении со старыми знакомыми. Женщина-Стрелец Неделя будет непростой и нужно следить за своим настроением. Отрицательные эмоции могут разрушить здоровье и оттолкнуть удачу. Найдите свой источник позитива, который поможет избежать неприятностей. Также сосредоточьтесь на деловой сфере — ближе к выходным появится возможность увеличить свой доход. Женщина-Козерог Настройтесь на то, чтобы закончить май на позитивной ноте. Для этого нужно разнообразить свой график отдыхом и получением положительных эмоций. Энергетика звезд и планет будет располагать к романтике и не стоит отказываться от вечерних прогулок и приятного времяпрепровождения. Любимое хобби поможет хорошо отдохнуть и восстановить силы. Женщина-Водолей Уделите больше внимания своей личной жизни и постарайтесь выстроить границы личного пространства, чтобы не попасть в ловушку манипуляторов. Есть риск попасть в ловушки токсичных людей. Храните бдительность и укрепляйте свою защиту. Это поможет защититься от разрушительного внимания и не даст ни одного шанса разрушить вашу жизнь. Женщина-Рыбы Поменьше думайте о проблемах посторонних людей. У вас появится шанс отстоять свое право на личное мнение и прекратить любовные или деловые отношения, которые явно изжили себя. Также вы сможете наконец дать отпор тем, кто пытается управлять вашей жизнью. Закончить месяц нужно на позитиве, а для этого понадобится источник счастья. Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков в июне 2021. А также рассказывали о том, кому астрологи пообещали встречу с любовью в ближайшее время.