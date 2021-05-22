В Харькове девушка на камеру грубо высказалась о украинском, участвовавших в параде вышиванок в городе, а также раскритиковала само мероприятие, тем самым вызвав гневную реакцию в обществе. Теперь женщина записала видеообращение с извинениями и отметила, что поплатилась за подобные слова — ее уволили и захейтилы в сети. Ролик с раскаянием 26-летней харьковчанки опубликован в Telegram-канале "Харьков 1654". Заметим, что это уже не первые извинения девушки за скандальные высказывания. Накануне бывшая студентка факультета международных отношений Университета им. Каразина написала в сети, ее слова "возможно были резкими" за "спонтанность", но, мол, "не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть", и попросила извинений "у тех, кого это задело". Очевидно, что подобный пост девушки не было ожидаемого эффекта, и количество возмущенных комментариев увеличивалась. Также СММ-менеджер и продавец кроссовок через Instagram лишилась своей работы из-за скандала. Теперь харьковчанка записала видео с новыми извинениями, признала неправоту и снова извинилась за "слишком громкие высказывания" по поводу парада в честь Дня вышиванок. "Я действительно очень резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я обидела", — сказала она. Девушка отметила, что ей очень неприятно за то, что послала гражданам такие негативные эмоции. "Я вполне поплатилась за свои действия, потому что меня уволили с работы. Я получила самом деле большая дозировка Хейт, я получила большое дозирования подавлено. Я обещаю, что больше этого не повторится. Я ценю культуру своей страны. И еще раз приношу свои искренние извинения ", — говорится в обращении.

Видео: девушка извинилась за грубые оскорбления участников парада вышиванок в Харькове Напомним, что раскаивалась девушка за свой скандальный комментарий местном блогеру о проведении марша вышиванок в Харькове. Она назвала его участников "действительно невежественными людьми, которым нечего делать … они ходят и занимаются х ** ней" ", а также утверждала, что слоган" Слава Украине! Героям слава! "Якобы является нацистским. Предупреждаем, в ролике присутствует нецензурная лексика и брань!

Видео: в Харькове женщина грубо высказалась об участниках парада вышиванок Как сообщалось, недавно дочь судьи Печерского суда извинилась за свое скандальное видео с грубыми высказываниями в адрес Украинской и заявлением о Крыме, а также записала новый ролик с оправданиями.