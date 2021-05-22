Мэр Киева Виталий Кличко ответил президенту на выпады из-за ситуации в Киеве. Об этом Кличко заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". "Пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавируса, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы. Я прихожу к президенту не по личным вопросам — личных вопросов у меня нет. как мэр города, решая проблемы людей, как председатель ассоциации городов Украины — по тарифам, цены на газ. Многие вопросы каждый день. И это крайне важно — коммуникация. Я убежден, что должна быть синергия ", — сказал Кличко. Он отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия. "Я в прошлом боец. И всегда остаюсь бойцом. Борюсь постоянно. Но ни в коем случае я не хочу бороться внутри страны. Это большая ошибка. У нас действительно много вызовов. И наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Нам нужно объединять усилия перед вызовами ", — добавил Кличко. Он также отметил, что интересы людей должны быть выше политических амбиций. "Убежден, что обострение такой ситуации может нести негативные последствия и дестабилизацию. Если будет дестабилизация в сердце страны, это будет иметь последствия по всем регионам. Интересы людей должны быть в приоритете перед персональными амбициями тех или иных политиков. Я всегда за это буду драться" , — подытожил лидер партии "Удар". Напомним, ранее Виталий Кличко призвал власти прекратить давление на столичную власть, ведь незаконные действия вредят международному имиджу Украины.