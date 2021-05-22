Светлана Лобода долго скрывала лицо младшей дочери Тильды и только недавно впервые показала его — и то лишь частично. 21 мая у певицы праздник — малышке исполнилось три года. По этому случаю поп-звезда поделилась серией редких кадров с дочкой из домашнего архива, которые сопровождала трогательным приветствием. Трепетные снимки с Тильдой, начиная с детства, артистка разместила на своей странице в Instagram. Один из кадров был сделан чуть ли не в первый месяц после появления малышки на свет — на нем Светлана нежно прижимает новорожденную дочь к груди. Лобода также выложила несколько новых фото Тильды в профиль и снимки с отдыха. Есть на некоторых из них и старшая дочь певицы — 10-летняя Евангелина. "Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть !!!! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю", — нежно обратилась к дочери 38-летняя Светлана.

Светлана Лобода поделилась серией архивных кадров с дочерью Тильдой (фото: instagram.com/lobodaofficial) Фоловеры артистки засыпали маленькую именинницу поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях. С именинницей приветствуем всю семью сладкая, с днем рождения С днем рождения прекрасную ребенка и невероятную Маму Приветствую дочь и прекрасную маму с днем рождения твою лапочку С Днем рождения, наша конфетка !!! Как же летит время, уже три !!! Боже !!! Какие фото! Приветствую принцессу! Какое счастье Такая красавица, с днем рождения, Тилечка. расти здоровой! Которая Тиля все-таки замечательная девочка! С Днем рожденья! Пусть эта конфета вырастет счастливым С Днем Рождения ребенка. Пусть растет такой же прекрасной как мама! Сладкая булочка Какая крошка сладкая на 1 фото Красавица Напомним, что личность отца младшей дочери Светлана Лобода прежнему держит в секрете. Многие поклонники уверены, что певица родила ребенка от фронтмена немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которой ей в свое время приписывали роман. И имя у девочки весьма красноречивое. К слову, ни его отцовство, ни роман с ним Лобода никогда не подтверждала, но прямо и не возражала. Ранее мы писали, что Светлана Лобода подала в суд на пластического хирурга, который зажег видео операции.