На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 22 мая совершили обстрел позиций украинских военных. От пули снайпера получил ранение военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки "Восток". "В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина — тяжелое", — говорится в сообщении. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Пострадали трое военнослужащих ВСУ. Напомним, что согласно информации украинской разведки, командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наращивать боеспособность вооруженных группировок на оккупированной территории Донбасса.