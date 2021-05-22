НАК "Нафтогаз Украины" приветствует решение Министерства финансов США в части введения санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream-2. Об этом сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский в Facebook. "В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины.", — заявил Белявский. Далее он перечислил пять приоритетов, которые стоят перед компанией и ее правлением. Это организация эффективной работы компании "Укргаздобыча", остановка "Северного потока-2", перенос точек приема / передачи газа из Западной на восточную границу, разблокировка поставок природного газа из стран Центральной Азии, диверсификация. Также, по словам Белявского, среди приоритетов НАКа — рынок газа, инвестиции и эффективное управление активами компании. "Рынок — противодействие злоупотреблением, поиск баланса интересов производителя и потребителя; искренний и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Управление активами — достижение безубыточности; мобилизаций и поддержка профессионалов отрасли прозрачная взаимодействие с международными партнерами. Инвестиции — мы делаем все, чтобы стать эффективной платформой для международных инвесторов, которые ценный управленческий опыт. Это особенно важно для преодоления последствий пандемии, за счет открытия новых рабочих мест и увеличение финансовой достаточности регионов ", — перечислил приоритеты НАК" Нафтогаз Украины "Белявский. Он также отметил: вышеперечисленные цели, как и остановка NS2, является базисом энергетической безопасности Украины, ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями. Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и стран Европы, в котором призвали сохранить санкции против "Северного потока-2".