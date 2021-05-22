В Украине могут вернуть НДС для видов сельскохозяйственной продукции в прошлой стандартной ставке в размере 20%. В Верховной Раде зарегистрировали два соответствующих законопроекта. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики. Что хотят изменить? Отмечается, что законопроект №5425 предлагает восстановить 20% ставки НДС по операциям по поставке сельскохозяйственной продукции согласно УКТ ВЭД 0102 (крупный рогатый скот, живая) 0103 (свиньи живые), 0104 10 (овцы живы), 0401 (в части молока цельного). Авторами проекта выступили два депутата от "Слуги народа". В то же время другие депутаты из этой самой партии предложили альтернативный проект — №5425-1. Он предлагает вернуть ставку 20% НДС вообще всему перечню видов сельскохозяйственной продукции, которому было установленную пониженную ставку налогообложения в 14%. Что стало причиной? Как отмечают авторы обоих законопроектов, причина такого решения — неравные условия налогообложения для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции. Как следствие — риск повышения цен на продукцию, полученную в результате переработки сельскохозяйственного сырья, по операциям по поставке которые распространяется пониженная ставка НДС. Нынешнюю ставку могут оставить и расширить В то же время законопроект №5425-2 предлагает не только не менять уже установленную ставку 14% для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, но и расширить такую пониженную ставку еще на часть продукции. В частности, для пищевых продуктов, имеющих важную социальную значимость, по перечню таких продуктов, устанавливается правительством. Напомним, недавно известный экономист заявил, что повышение налогов приведет к ухудшению экономической ситуации в Украине.