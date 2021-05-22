Во Львовской области правоохранители зафиксировали незаконную вырубку леса. Во время ее документирования неизвестный стрелял из ружья по полицейскому и двух лесничих. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Так, 21 мая, около 22:40, в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП "Бродовский лесхоз" обнаружено подводу с бревнами. В лесном массиве близ села Лешнев незаконно вирублювалы сосны. Около 00:15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный совершил выстрелы, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих — 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле. Уже вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, стрелявшего. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали. Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья. Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет. Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается. Ранее в Киеве парень из окна многоэтажки обстрелял военную часть на Печерске из пневматического оружия. Его доставили в отделение полиции. До этого в столице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.