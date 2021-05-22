Полнолуние в мае 2021 может стать довольно опасным. Астрологи сообщили, что в эту дату состоятся сразу три важных события и этот день может оказаться самым опасным весенним днем. Когда в мае наступит полнолуние и категорически нельзя делать в этот период, рассказали в материале SlovoFraza. суперлуние Полнолуние в мае 2021 выпадает на 26 мая, и она будет необычной, так как будет не просто полнолуние, а целое суперлуння. Это означает, что спутник приблизится к земле на максимально возможное расстояние. А это значит, что влияние полнолуния усилится на 10-15%. Месяц по прогнозам в этот день в негативном состоянии, а значит стоит быть вдвойне осторожными. лунное затмение 26 мая ожидается лунное затмение. Оно окрасит полнолуние в красный или оранжевый оттенок. Предельная осторожность должна стать в этот день надежным спутником, потому что сочетание нескольких факторов сразу могут сильно помешать благоприятном завершении весны. Наибольшая опасность будет исходить именно от людей. Кто-то может пойти на обман и предательство, у кого могут сдать нервы и это выльется в неадекватном поведении и сильную агрессию. Даже самые принципиальные и честные люди могут не устоять от соблазна нажиться на чужом горе или избавиться от проблем за чужой счет. Манипуляторы и токсические личности в этот период будут особенно активны. Не рассказывайте о своих планах и не начинайте новых дел. Не делайте большие финансовые операции и операции, отложите дорогие покупки на другой день. Переход месяца в Знак Стрельца 26 мая месяц переходит в огненный Знак Зодиака — Стрельца. И этот фактор придаст опасности в полнолуние, поскольку огонь будет влиять на все сферы жизни человека. Не стоит планировать на этот день важные встречи, дальние поездки, авиаперелеты, изменение обстановки или переезд. При решении важных задач и вопросов постарайтесь удержаться от соблазна спорить, отстаивать свою точку зрения любой ценой, использовать хитрость, обман или грубую силу. Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали дату наступления ретроградного Сатурна.