22 мая православные христиане чтят память Николая Чудотворца с греческой колонии Патара. В нашем материале мы расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день и обо всех его приметы. Николай прославился тем, что покровительствовал купцам и морякам. После смерти святого его тело начало мироточить и стало объектом паломничества. На Руси святого Николая считали одним из главных покровителей и заступников. В народном календаре дата значится как Никола весенний, Николин день. Кстати, день Николая Чудотворца отмечается два раза в год: 19 декабря — День Святого Николая, и летом — 22 мая. Крестьяне называли день весенним, теплым, пищеварительным. С этой даты ждали наступления настоящего тепла. Главной приметой 22 мая был дождь: если он был, люди считали, что быть хорошему урожаю. Главные приметы этого дня: Лягушки начали квакать — примета того, что будет богатый урожай овса. Ольха зацвела — пора сеять гречиху. На следующий день после Николая идет дождь — лето будет дождливым и холодным. Стаи скворцов беспокойно перелетают с одного поля на другое — к изменению погоди.Що категорически нельзя делать в этот день: В эту дату нельзя грустить. Категорически нельзя ругаться. Ни в коем случае нельзя вспоминать плохое. Нельзя отказывать просящему о помощи. Именины сегодня отмечают: Николай, Василий, Иосиф. Как мы ранее писали, появился важный календарь дат на июнь.