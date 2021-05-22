Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на пивосторови. Возобновления поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В МИД отмечают, что водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. "Проблема обострилась из-за его массированную милитаризацию: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", — отметил спикер министерства. Николенко добавил, что Россия продолжает перекладывать ответственность на других. "Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на пивосторови. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", — сказал он. Как известно, вчера в Москве в очередной раз обвинили Украину в «водной блокаде" оккупированного Крыма и заявили, что это может привести к "очередной гуманитарной катастрофы". Накануне российское научно-исследовательское судно начало бурения скважин в Азовском море для поиска пресной воды для оккупированного Крыма. Ожидается, что под морем могут быть праруслах праруслах рек Дон и Кубань. Проблемы с водоснабжением Крыму начались в 2014 году после начала российской оккупации. Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу.