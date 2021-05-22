Рукописное письмо Физика Альберта Эйнштейна формуле эквивалентности массы и энергии (E = mc2) продали на аукционе RR Auction. За лист отдали более чем 1200000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Первоначальная цена письма была на уровне 400 000 долларов. Имя покупателя письма не називаеться.Вчений адресовал письмо физику Людвику Зильберштейн в октябре 1946 года. По данным архивистов проекта "статьи Эйнштейна", всего в мире известны четыре копии формулы, написанные Эйнштейном от руки. Напомним, основатель Twitter Джек Дорси продал первую публикацию в социальной сети с 2900000 долларов. Твит был продан на аукционе Valuables как невзаимозаменяемыми токен (NFT).