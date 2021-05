Верховная Рада просит президента присвоить звание Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно). Соответствующий запрос инициировал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, подписи поставили 60 народных депутатов из разных фракций и групп. Об этом Порошенко сообщил в Facebook. "Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам — сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленского с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали в наших войск", — написал Порошенко. Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам — сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к … Posted by Петр Порошенко on Friday, May 21, 2021 Напомним, 13 июля пророссийские боевики обстреляли эвакуационную группу вблизи Зайцев. Бойцы морской пехоты и военный медик должны были забрать из серой зоны погибшего военнослужащего. В результате обстрела погиб медик, а еще один военный получил ранения. Тело погибшего медика передали украинской стороне 17 июля, его смогли идентифицировать только после ДНК-анализа. При этом оккупанты блокировали поиски раненого бойца, не соглашаясь на прекращение огня. Как известно, "Европейская солидарность" требует присвоения Ярославу Журавлю звание Герой Украины с августа 2020 года.