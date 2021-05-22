Бывшая жена известного дизайнера Андре Тана Алина Харечко, с которой они прожили в браке 9 лет и растят дочь Софию, поделилась деталями их развода и рассказала, как решили поделить имущество. Бизнесвумен поделилась подробностями своей личной жизни в программе "Звездный путь", По озвученной дизайнером версии, причиной расставания стал бизнес. Алина с этим согласилась. "Наверное, это правда. Потому что мы работали вместе с Андреем 10 лет. И, конечно, мы бизнес переносили домой и обсуждали его там. Когда две сильных человека в бизнесе встречаются, это достаточно сложно. Я думаю, это причина развода", — поделилась экс-супруга модельера. Она также добавила, что они уже полгода в разводе. Алина призналась, что с разделом имущества никаких проблем не было. Кроме того, она только за, чтобы Тан проводил много времени с 5-летней дочерью. "Он оставил себе квартиры, которые у него были в центре Киева, отдал нам с Соней дом, и, в принципе, все замечательно. Мы разговаривали с дочкой, мы объясняли. Максимально стараемся, чтобы дочь была с папой. Вот сейчас я на светском западе, и он мне позволил здесь потанцевать, и посмотреть концерт, а сам рисует с дочкой ", — рассказала Харечко. Девушка призналась, что ее сердце сейчас свободно: "да, и я не собираюсь его никому отдавать. Потому что мне кажется правильным проанализировать прошлое, не прыгать в отношения, понять, что было не так, в чем были ошибки".

Андре Тан и Алина Харечко остались в дружеских отношениях после развода (фото: elle.ua) Ранее мы публиковали историю любви Андре Тана и его бывшей жены Алины. Причиной развода, тем не менее, стали конфликты, возникшие на фоне запуска собственного бизнеса Алины Харечко, бренда одежды Home Wings.