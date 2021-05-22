В Киеве произошел пожар в административном здании, которое принадлежит гипермаркета строительных материалов ТЦ "Эпицентр". По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом 22 мая передали в пресс-службе ДСНС Киева. Сначала на тушение пламени отправили 30 пожарных и 8 единиц техники, но позже подключили еще 10 бойцов ДСНС и 2 пожарные машины. Возгорание произошло в десятиэтажке на улице Берковецкой в Святошинском районе столицы. Сообщается, что звонок спасателям о пожаре поступил рано утром. Огонь распространился на площадь около 200 "квадратов".

В Киеве произошел масштабный пожар в админздания ТЦ "Эпицентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua) В ДСНС отметили, что процесс гашения пламени был осложнен высокой температурой и плотным задымлением. Пожарные дополнительно привлекли 2 коленчатых подъемников на 50 и на 90 метров. Также спасатели проводили разбор конструкций.

В Киеве тушили пожар в административном здании ТЦ "Эпицентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua) Около половины восьмого пожар был полностью ликвидирован. В это время выясняются причины возгорания.

В Киеве в многоэтажке, где находится админздание ТЦ "Эпицентр", произошел пожар (фото: t.me/dsns_telegram) Как сообщалось, ранее в ресторане Киева на Позняках произошла "адская" пожар, и появилось видео, как тушили пламя. Также мы писали о том, что недавно в Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта.