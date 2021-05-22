В Киеве молодой человек отличился дикой выходкой, произведя нужду прямо в фонтан на Майдане Независимости. Инцидент снял на видео прохожий, после чего кадры попали в сеть. Ролик опубликован 22 мая на Facebook-странице "Киев Оперативный". Молодому делали замечания, но тот решил не отвлекаться от процесса, и игнорировал возмущенные возгласы других. "Писающий мальчик" образовался в центре столицы ночью. Никаких правоохранителей, которые могли бы обратить внимание на хулиганство и должным образом отреагировать, рядом не оказалось. "Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит какой-то челлендж на найдет ** льниший поступок. Ну, как это можно объяснить?" — возмущается автор публикации.

Видео: в Киеве на Майдане человек помочился в фонтан В сети очень гневно отреагировали на наглую дикую выходку молодого человека, при этом несколько критических "приветов" досталось и оператору — мол, можно было более активно вмешаться. Мордой этого урода туда ткнуть. У меня одного желания его в тот фонтан бросить? А почему снимать, а не бросить его в фонтан с мочой, которую это подонок собственноручно создал? Это уже слишком … Поколение тупых и агрессивных где * * лов. И печально, что они не стесняются своей тупости. Напомним, что около месяца назад подобный инцидент тоже имел место, но тогда человек, который решил справить нужду на Майдане, получил мгновенную расплату за свои действия. Также мы писали о том, что осенью в Киеве пьяный студент осквернил памятники Героев Небесной Сотни, но вскоре его вычислили и задержали, отчислили из вуза, а сам парень на видео извинился за гнусную затею. Добавим, что на вандала, который справил нужду прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане, тогда было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК.