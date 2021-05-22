"Евпаторийский городской суд" в Крыму приговорил студента геолого-географического факультета одного из украинских вузов к году колонии. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба "суда". Так, Украинский обвиняют в том, что он создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возвращения Республики Крым и города Севастополя под юрисдикцию Украины. Участников группы из числа жителей Крымского полуострова он якобы активно вербовал и призвал к совершению противоправных действий. Украинский задержали сотрудники в 2020 году, когда он приехал в Крым. Сообщается, что студент полностью "признал вину" и "осознал ошибочность своих убеждений". "С учетом совокупности ряда смягчающих наказание обстоятельств, в т.ч. состояния здоровья виновного, его отношение к содеянному, раскаяние, активном содействии следствию, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима ", — сообщили в" суде ". Напомним, вчера так называемый "суд" в Крыму назначил наказание Украинский Ивану Яцкина в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима. Вскоре Министерство иностранных дел Украины осудил приговор Яцкину и призвал международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение прав человека.