На украинском-молдавской границе восстанавливают работу 31 пункт пропуска. Они начнут функционировать с 08:00 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. Так, заработают следующие пункты пропуска: Бронницах — Унгурь; Ямполь — Косэуць; Цекиновка — Сорока; Большая Косница — Василькеу; Большая Косница — Хрушка; Грабаровка — Окница; Болган — Христова; Студень — Ротарь; Алексеевка — Валя Туркулуй; Шершенцы — Валя Туркулуй; Домница — Колбасная; Тимкове — Броштень; Станиславка — Веренкеу; Федосеевка — Юра; Дубовое — дуб; Платоново — Гоянул Ноу; Осиповка — Колосово; Павловка — Мочаривка; Великоплоское — Мелеешть; Славьяносербка — Ближний Хутор; Гребеники — Тирасполь; Розаливка — Фрунзе; Граденци — Незавертайловка; Лесное — Саиць; Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга; Железнодорожное — Кайраклия; Долинское — Чишмикиой; Вашковцы — Грименкеуць; Сокиряны — Колокушна; Зеленая — Медвежье; Подворьевка — Липкань. Вчера стало известно, что Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Они будут оформлять пассажирский и грузовой транспорт. Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.