В Украине в "оранжевой" зоне карантина остается только одна область. Другая часть страны — в "желтой" зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в "оранжевой" зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%. В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантине. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях меньший процент эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования. Напомним, за вчера в Украине подтвердили еще 4606 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях. Также РБК-Украина писало, что в стране сделали еще 17,5 тысячи прививок от коронавируса, большинство из которых второй дозой. Всего с начала кампании первую дозу прививки получили уже более 977 000 человек, обе дозы — более 72 тысяч.