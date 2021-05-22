Украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23, который проходит в Македонии. Украинский заняли первое общекомандное место на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Так, у спортсменок четыре золотые медали, одно "серебро" и три "золота". золото: 55 кг — Кристина-Звездная Демко 57 кг — Алина Грушина 62 кг — Татьяна Рижко 68 кг — Оксана Чудик серебро: 65 кг — Екатерина Зеленых бронза: 50 кг — Лилия Маланчук 53 кг — Мария Винник 59 кг — Соломия Винник Напомним, в апреле в польской Варшаве завершился Чемпионат Европы по борьбе. Украинские борцы греко-римского стиля завоевали три бронзовые медали европейского первенства. Ранее на Чемпионате Европы по дзюдо Украины завоевала одну медаль — "серебро" у Дарьи Билодид