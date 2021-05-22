YouTube объявил, что с 1 июня во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программы. Об этом говорится в сообщении команды YouTube 22 мая. Для блоггеров, которые живут за пределами США, будут введены налоги. Прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом. "Вы предоставляете YouTube право монетизировать ваш контент в сервисе, в том числе показывать внутри контента рекламу или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Это соглашение не дает вам права получать любые выплаты. С 1 июня 2021 любые платежи, которые вы имеете право получать от YouTube в соответствии с другими соглашений между вами и YouTube, в том числе доход от функции "Спонсорство", Суперчата и участия в партнерской программе YouTube, будут считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать налоги с подобных платежей ", — говорится в сообщении. Напомним, в марте компания Google сообщила пользователям YouTube, проживающих за пределами США, что с июня 2021 начнет удерживать с них налоги. Как сообщало РБК-Украина, Верховная Рада приняла за основу законопроект о так называемом "налога на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.