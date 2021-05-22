Завершился 11 сезон романтического реалити шоу "Холостяк". В финале проекта главный герой Михаил Заливако остановил свой выбор на Анне Богдан, которому и вручил заветное колечко. С Юлей Зайкой, что вернулась на проект, человек попрощался. Во время последней поездки в машине девушка призналась, что ей в очередной раз разбили сердце. А в своем Instagram она описала, что чувствовала, когда узнала о решении Холостяка. Юля отметила, что не понимает, почему слова Михаила о любви разошлись с его итоговым решением.

Юлия Зайка Бельченко не смогла завоевать сердце Холостяка Михаила Заливако (фото: instagram.com/julz_seven) "Ты сказал, что это не любовь … Ощущения такие, будто мое сердце лопнуло, как воздушный шар, в которую воткнули кинжал. Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела … Мне плохо … отвратительное чувство! Когда разбивается сердце, внутри пустота, вакуум и жгучую боль. В голове звенит только один вопрос: за что ты так со мной? »- пронзительно написала Бельченко.

Для финала Холостяка Юлия Зайка выбрала роскошную блестящую платье (фото: instagram.com/julz_seven) Пользователи сети пишут, что остались разочарованы и в недоумении от такого решения Михаила и желают Юли счастья. Все девочки Украина плачут с тобой Ужасный финал !!! Это еще раз подтверждает, что бороться мужчин бесполезно, объясняться им в любви, растворяться в них … А зачем возвращать по 300 раз, чтобы потом не выбрать? Очень жаль, лучше бы не возвращал Разочарование Зачем было ее возвращать? Взял поиздевался Если это не любовь, зачем он вернул Юля, ты достойна лучшего Я плачу вместе с вами! Мне искренне жаль, что Вы ради него прошли такой путь. Вы заслуживаете лучше! Вы непременно будет счастливы !! Очень наделялась на вашу победу, но к сожалению выиграли не вы ли .. расстроилась? — и не то слово, очень жаль. У вас были очень откровенные отношения .. Ну Аня даст проспаться ему, и скорее бы Напомним, Юля покинула проект "Холостяк" в девятом выпуске. Однако позже девушка поняла, что она любит Михаила и не готова его отпускать. Она написала Заливако письмо с просьбой встретиться и поговорить. Тот согласился и все это привело к возвращению Юли "Зайки" на проект. Наконец она смогла признаться Холостяке в своих чувствах — увы, тот не ответил ей взаимностью. В финале шоу за сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как считал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические. Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания, где вручил кольцо Анне Богдан. Заливако, описывая свою избранницу, отметил, что девушка его смешит, вдохновляет и возбуждает, в ее глазах "именно тот огонь, который нужен мне как мужчине". Напомним, ранее экс-супруга Богдана рассказала, как на самом деле проходили съемки «Холостяка». Добавим также, что главный герой 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Цветочная отметили первую годовщину свадьбы. Также девушка беременна их первенцем. Это первая пара в Украине, осталась вместе и вышла замуж после окончания проекта.