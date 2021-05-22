В течение прошлой недели на Донбасс последовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН. Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ. Так, грузовики пропускали через КПВВ "Новотроицкое". "Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставили почти 168 тонн груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы", — сообщили пограничники. Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен. За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а 268 граждан и 59 транспортных средств — в направлении контролируемой территории. Ранее сообщалось, что в 2020 году Красный Крест и другие международные организации доставили туда 76 автоколонн с гуманитарной помощью. А вот Россия доставила только 5 автомобильных колонн. РБК-Украина писало, что правительство Австрии принял решение выделить Украине 1500000 евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.