Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило 1000000 человек, Пандемия усиливается в той части мира, где самый высокий уровень смертности на душу населения. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным агентства, в мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает всего 8,4% мирового населения. При падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где новые инфекции быстро растут на душу населения. Хотя Индия в настоящее время также переживает одну из худших вспышек пандемии в мире. Пандемия захлестнула недофинансированы системы Здравоохранения Латинской Америки, быстро распространившись по странам, где многие люди вынуждены выживать и не могут позволить карантин. Врачи и эпидемиологи говорят, что пандемия коронавируса неожиданно застала неподготовленные правительства в прошлом году, а ее последствия усилились лидерами, которые приуменьшили ее серьезность и не смогли обеспечить своевременные поставки вакцины. "Вместо того, чтобы готовиться к пандемии, мы уменьшили опасность болезни, заявив, что тропическая жара нейтрализует вирус", — сказал доктор Франсиско Морено Санчес, руководитель программы COVID-19 в одной из главных больниц Мексики. Напомним, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что борьба с коронавируса может затянуться по всему миру. Это произойдет из-за того, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин. Как сообщало РБК-Украина, страны Евросоюза объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.