Погода в воскресенье, 23 мая, будет теплой и солнечной. Однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. Погода в Украине Сегодня осадки следует ожидать жителям северных и западных областей — там будут идти дожди. Водноча, на юге, востоке и в центральной Украине будет облачно с прояснениями. Температура воздуха на большей части территории страны днем будет держаться на отметках + 21-24 градуса. В западных областях будет несколько холоднее + 17-19 градусов. Ночью температура воздуха по Украине будет колебаться от 8 градусов на западе до +13 на юге и востоке. Погода в Киеве В столицу сегодня вернется дождь — он пойдет как днем (в вечернее время), так и ночью. Температура повысится до +21 градуса, ночью прогнозируют + 11-13 градусов. Ветер ожидается западный 7-12 метров в секунду. РБК-Украина писало, что в течение выходных синоптические процессы будут чередоваться. В субботу была более солнечная погода, однако затем прогнозируют грозовые дожди. Ранее сообщалось, что грозовые дожди вернутся в Украину 23 мая. Они накроют западные, северные, Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.